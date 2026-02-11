Feijóo diu que el «projecte espanyolista» de Rufián «potser durarà menys que la República catalana»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironitzat aquest dimecres sobre la proposta del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, d’aglutinar les forces de l’esquerra del PSOE en un front comú que permeti competir electoralment i combatre l’ascens de la dreta. Durant la rèplica a la compareixença de Sánchez pels accidents d’Adamuz i de Gelida, Feijóo s’ha anat dirigint a tots els socis de la investidura de Sánchez. En el cas de Rufián, li ha donat “l’enhorabona” per ser “la nova esperança de l’esquerra d’Espanya. “Jo no furgaré en el seu projecte espanyolista perquè potser dura menys que la República catalana”, ha dit.