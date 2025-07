Feijóo promet derogar el finançament singular abans i tot de saber com serà

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha promès aquest dimecres que quan governi derogarà el sistema de finançament singular de Catalunya, que denomina "sistema de cupó". "És simplement un acte en contra de la majoria dels espanyols, i tot allò que vagi en contra de la igualtat entre els espanyols serà derogat. Tot allò que suposi un privilegi per a uns pocs serà derogat. I tot allò que vagi en contra de l'equitat en la prestació dels serveis públics quedarà sense efecte, perquè per a això volem el canvi polític", ha afirmat en un acte a San Lorenzo de l'Escorial.

A parer seu, arribar al govern no és un pas "per anar fent" sinó per obrir una legislatura que suposi entrar en un "nou temps". Feijóo s'ha pronunciat en aquests termes abans de saber com serà el nou model, perquè fins ara només se n'han pactat unes línies mestra, però no hi ha cap xifra concreta ni se'n coneix l'efecte que tindrà sobre la resta de comunitats autònomes.

Segons Feijóo, de la mateixa manera que la legislatura espanyola va començar amb la "compra corrupta" que va representar l'amnistia, ara continua amb l'ús dels diners dels espanyols. "És una compra de temps a canvi de l'equitat i del finançament dels serveis públics", ha asseverat el líder de l'oposició.

D'altra banda, el dirigent popular ha acusat la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, "d'ocultar-se" per no donar la cara per l'acord tancat amb el Govern de Salvador Illa. "Que una persona que és candidata a presidir la Junta d'Andalusia tingui la poca vergonya que en el seu mandat es construeixi un cupó separatista és inaudit", ha reblat.