Filtren les dades personals d'alts càrrecs de 15 comunitats autònomes: Ayuso, Moreno Bonilla i consellers del PSC

Una campanya de ciberatacs ha filtrat dades personals de presidents i consellers de 15 comunitats autònomes, entre aquest s'hi troben Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid; José Manuel Moreno Bonilla, president d'Andalusia; Jorge Azcón, president d'Aragó; Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó; Juan Francisco Pérez Llorca, president de la Comunitat Valenciana; María Guardiola, presidenta en funcions d'Extremadura; María Chivite, presidenta de Navarra; i Imanol Pradales, lehendakari del País Basc i consellers autonòmics com els del PSC.
Durant l'estiu ja es van exposar algunes dades personals com la del president Pedro Sánchez, d'alguns membres del govern espanyol, representants de diversos partits i d'alguns periodistes. Aquest cop, primer ha desvelat diverses dades d'alts càrrecs del Ministeri de Transports en mode de protesta per l'accident d'Adamuz, i ara les dades delicades de presidents i consellers.
DNI, direccions de residència, correus personals, matrícules de cotxe i número de compte bancaris
La informació publicada de les víctimes varia. Per exemple d'Ayuso s'ha publicat el seu correu personal, mentre que del lehendakari Pradales s'ha exposat dades de la seva suposada parella sentimental. Des d'ElDiario.es assenyalen que l'afectació comprèn un total de 47 persones. Les dades van des de l'exposició de correus electrònics, DNI, telèfons mòbils, direcció de residència, matrícules de cotxe i nombre de comptes bancaris.
L'autor de la publicació de les dades s'autoidentifica com Euogosth i l'únic que ha explicat és "falten CCAA, no se salvaran" i que "ben aviat" farà una segona versió de la base de dades "probablement amb familiars o sense familiars", exposa sentenciant el missatge amb un "Viva España".
Un precedent amb Sánchez i Illa de víctimes
La Policia Nacional va detenir el passat mes d'octubre dos menors d'edat, un d'ells a Catalunya, acusats de filtrar a internet dades sensibles del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares. La mateixa filtració va afectar membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i agents del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).
A principis de juliol, la Policia Nacional també detenia a la província de Las Palmas dos joves més, aquests nascuts el 2006, per la filtració de dades personals de ministres i d'altres polítics, així com de periodistes. Entre els afectats hi havia també el president Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa. Havien fet públics domicilis, telèfons, números de DNI i adreces de correu electrònic.