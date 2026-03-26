Gabriel Rufián s'obre a participar en actes de la campanya electoral d'Andalusia

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dijous que, si el conviden, participarà en actes de les formacions d'esquerra a la campanya electoral d'Andalusia. "Porto tota la vida fent actes a Andalusia, en vaig fer un fa un parell d'anys a Marinaleda, i si em conviden hi aniré", ha afirmat. En tot cas, ha assegurat que no assistirà a mítings diferents de les diverses candidatures perquè seria "incoherent" amb el seu plantejament sobre la unitat de les forces que se situen a l'esquerra del PSOE.