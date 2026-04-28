Gabriel Rufián treu un bitllet de 50 euros al Congrés: «És la bandera de PP, Vox i Junts»

Nou xoc entre ERC i Junts al Congrés, aquest cop pel decret sobre habitatge. Gabriel Rufián ha portat la veu de les crítiques cap als juntaires a través d'un bitllet de cinquanta euros. Concretament, el cap de files republicà a Madrid ha tret el bitllet durant la seva intervenció al plenari per dir que "és la bandera que comparteixen PP, Vox i Junts; és petita, però és molt efectiva". Rufián també ha dit que vol que la ciutadania conegui els noms dels diputats de Junts que faran caure la pròrroga de lloguers i per això ha procedit a llegir-los.\r\n\r\n\r\n\r\n#EnDirecto | Rufián le pregunta a los diputados de Junts si "comparten la bandera" de PP y Vox: "¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. 50 pavos" pic.twitter.com/1lBZ2zflkM\r\n— Europa Press (@europapress) April 28, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n