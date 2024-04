El govern espanyol indemnitzarà les víctimes d'abusos sexuals a l'Església

L'informe del Defensor del Poble que va xifrar que unes 440.000 persones podien haver patit abusos en l'àmbit religiós -la meitat dels quals per part de sacerdots de l'Església Catòlica- ja té impacte executiu en la política estatal. El govern espanyol ha redactat un pla en què es compromet a què hi hagi indemnitzacions a les víctimes d'aquestes violències sexuals en l'àmbit de la infància. El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, s'ha mostrat partidari que "sigui l'Església qui sufragui les indemnitzacions pels abusos comesos dins de l'Eslgésia". Ara bé, amb una posició reticent de bona part de les arxidiòsesis a assumir aquests costos, ja que reconeixen una xifra de víctimes molt menor, l'executiu espanyol dona per fet que haurà d'assumir part d'aquestes compensacions econòmiques. Així s'ha aprovat en el Consell de Ministres d'aquest dimarts. Ara bé, les xifres d'aquests rescabalaments les haurà de quantificar "un òrgan independent", ha apuntat Bolaños en roda de premsa.

Com a avenç afegit, el responsable de Presidència i Justícia al govern de PSOE i Sumar s'ha compromès també a fer "un acte públic" amb les víctimes dels abusos sexuals que s'hagin identificat i amb el seus familiars. "Suposarà una reparació simbòlica", ha detallat el representant de l'executiu espanyol. Ara bé, el següent pas implicarà que hi hagi una "una reparació material que sigui adequada" i que sigui "suficient en termes econòmics". Per aconseguir-ho, també es planteja adoptar mesures legals com "evitar que alguns delictes prescriguin" o allargar els terminis per a la prescripció d'alguns supòsits en l'àmbit civil.

Félix Bolaños ha defensat que el pla que s'ha redactat camina seguint els passos marcats per l'informe del Defensor del Poble i busca "saldar el deute de la democràcia amb les víctimes d'abusos" en l'àmbit eclesiàstic. Els socis de govern de Sánchez, Sumar, el veuen com un pla incomplet i millorable, destaca Eldiario.es. Primer, perquè el document enllestit per la banda socialista no estableix el mecanisme concret de les indemnitzacions. I segon, perquè no responsabilitza l'Església plenament a l'hora d'assumir els pagaments i s'obre a què les compensacions es facin amb diners públics.

L'any passat, el Defensor del Poble espanyol, Ángel Gabilondo, va presentar una enquesta en què va destacar que un terç de les víctimes ateses per la institució religiosa han patit símptomes d'estrès posttraumàtic, mentre que altres assenyalaven haver viscut situacions de depressió o pensament suïcides. Segons el defensor, els abusos i la manca d'acompanyament de les institucions responsables d'aquest fenomen han generat també "danys espirituals".