Illa acusa el PP d'obstruir l'oficialitat del català a Europa: «L'inhabilita per governar Espanya»

TÒQUIO (JAPÓ) | Missatge contundent del president de la Generalitat, Salvador Illa, contra el PP i el seu president, Alberto Núñez Feijóo, per les maniobres fetes per frenar l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Illa s'ha mostrat decebut per aquesta "actitud obstruccionista". "Feijóo ha treballat perquè la seva llengua, el gallec, no sigui oficial", ha afirmat. I ha assegurat que aquest comportament contra les llengües de l'estat espanyol "l'inhabilita per governar Espanya".

El PP ha activat la seva força a Europa -principal partit del Parlament Europeu i bona part dels governs- per frenar la mesura, que ja d'entrada generava dubtes entre alguns socis comunitaris per les conseqüències que pot tenir sobre altres llengües i un eventual "efecte crida". Illa ha estat especialment crític amb les maniobres dels populars. "Deixa clara la seva concepció de la pluralitat d'Espanya", ha dit des d'un hotel de la capital japonesa, on és de viatge aquesta setmana.

El president també ha enviat un missatge als socis comunitaris, sobretot Alemanya i Itàlia, i ha demanat un gest per reconèixer unes llengües que són "patrimoni d'Europa". De fet, en la línia del que ja ha exposat en els seus viatges a Brussel·les, Illa ha dit que Catalunya és un territori "profundament europeista" i que l'oficialitat "enfortirà Europa". En aquest sentit, s'ha mostrat optimista perquè la fita s'acabi aconseguint, ja que hi ha "més estats a favor que en contra". "Som més a prop d'aconseguir-ho".

També ha agraït la feina del govern espanyol, que s'ha esforçat els darrers mesos per aconseguir la unanimitat dels Vint-i-Set, sense èxit ara com ara. La declaració d'urgència del president s'ha fet pocs minuts després que s'hagi confirmat que la Unió Europea torna a ajornar la votació sobre l'oficialitat del català, que es debatia aquest dimarts al Consell de la Unió Europea, després que diversos estats hagin demanat més temps per avaluar les conseqüències de la decisió. L'oficialitat és fruit d'un acord entre el PSOE i Junts de l'any 2023.

En la mateixa direcció s'ha expressat el president de Junts, Carles Puigdemont, que ha assenyalat el PP per "incomplir" l'Estatut, que contempla l'obligació d'"emprendre les accions necessàries" per al reconeixement del català a la UE. "Les lleis hi són per a complir-les o només és per als catalans?", ha reblat de manera retòrica. Al seu torn, el portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, ha assegurat que el PSOE també n'és responsable per no blindar la proposta abans de sotmetre-la a votació, alhora que ha constatat la "catalanofòbia" del PP.