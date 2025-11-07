Illa alerta dels intents de «deslegitimar» la democràcia 50 anys després de la mort de Franco

Salvador Illa ha alertat que la "democràcia és fràgil" i que "hi ha gent que la vol deslegitimar", i per això ha demanat "tenir-ne cura". Així ho ha assegurat el president de la Generalitat en l'acte '1975-2025. La recuperació dels drets i les llibertats democràtiques', celebrat aquest divendres al paranimf de la Universitat de Barcelona. Davant d'un públic format especialment per estudiants, Illa ha sostingut que la democràcia s'ha de "fer funcionar" a través de les institucions, "donant resposta als neguits de la ciutadania". Per la seva part, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la "humanitat" davant la "irrupció" de corrents "profundament deshumanitzadors" que ha comparat amb el feixisme i el racisme.\r\n