07 de novembre de 2025

Illa alerta dels intents de «deslegitimar» la democràcia 50 anys després de la mort de Franco

  Salvador Illa, aquest divendres en un acte pels 50 anys de la recuperació de la democràcia

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 12:57

Salvador Illa ha alertat que la "democràcia és fràgil" i que "hi ha gent que la vol deslegitimar", i per això ha demanat "tenir-ne cura". Així ho ha assegurat el president de la Generalitat en l'acte '1975-2025. La recuperació dels drets i les llibertats democràtiques', celebrat aquest divendres al paranimf de la Universitat de Barcelona. Davant d'un públic format especialment per estudiants, Illa ha sostingut que la democràcia s'ha de "fer funcionar" a través de les institucions, "donant resposta als neguits de la ciutadania". Per la seva part, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la "humanitat" davant la "irrupció" de corrents "profundament deshumanitzadors" que ha comparat amb el feixisme i el racisme.

