Illa anuncia una jornada amb empresaris catalans i ucraïnesos a la tardor per explorar línies de col·laboració amb Ucraïna

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que a la tardor es farà una jornada amb empresaris catalans i ucraïnesos per explicar les possibilitats de treballar a Ucraïna. Illa ho ha anunciat des de Kíiv, després de reunir-se aquest matí amb la Federació d’Empresaris d’Ucraïna per explorar línies de treball i col·laboració. La jornada amb els empresaris s’organitzarà conjuntament amb la Cambra de Comerç i anirà enfocada a impulsar la col·laboració catalana en la reconstrucció d’Ucraïna, en guerra des del 2022.\r\n\r\nIlla ha situat el tecnològic, el primari, el farmacèutic i les infraestructures com a exemple de sectors on es pot col·laborar. En declaracions als mitjans, Illa ha fet una valoració “molt positiva” del viatge, que encara inclourà una reunió amb el ministre d’Assumptes Exteriors i amb el president del Parlament d’Ucraïna, i també amb l’activista Sor Lucía Caram, que fa feina humanitària al país.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nIlla solemnitza el «suport incondicional» a Ucraïna en una reunió amb Zelenski a Kíiv Bernat Surroca Albet\r\n\r\n