L'exconsellera Victòria Alsina posa en marxa una fundació per repensar el catalanisme

El 17 de setembre, a l'auditori de la Pedrera, es posarà en marxa una nova iniciativa per repensar el catalanisme. Es tracta de Paral·lel 41, una fundació que impulsa Victòria Alsina, regidora de Junts a Barcelona i exconsellera d'Acció Exterior. Segons ha avançat l'Agència EFE i ha confirmat Nació, la convocatòria del primer acte explica la raó al voltant del nom de la fundació: "Fa referència al paral·lel geogràfic que recorre Catalunya i la connecta amb el món. Naixem de la societat civil per impulsar una nova etapa de pensament i acció per Catalunya" La idea, segons els impulsors, és que hi hagi noves veus en el debat sobre el futur del país des de diferents àmbits, no només el polític.
"Connectem persones, idees i compromís. Construïm nous consensos per promoure una agenda catalana de futur capaç d'afrontar els grans reptes del nostre temps. Ho fem recollint el llegat del catalanisme polític i sumant les noves generacions a un projecte compartit de país", destaca la convocatòria. Segons fonts implicades en el naixement de la iniciativa, es fa al marge de Junts, partit en el qual milita Alsina, que presidirà la fundació. "No volem parlar només de coses teòriques", ressalten, al mateix temps que insisteixen en la necessitat de comptar amb professionals i acadèmics que no estiguin vinculats a formacions polítiques i que formin part del "centre catalanista", sense necessitat de sigles.
La regidora a Barcelona, que no repetirà a les properes eleccions -la llista de Junts l'encapçalarà Jordi Martí, guanyador de les primàries celebrades al mes de juny-, forma part del sector més pragmàtic del partit que encapçala Carles Puigdemont. La tardor del 2022, quan era consellera d'Acció Exterior, va fer campanya activa per tal que Junts no deixés el Govern en la consulta impulsada per la direcció. Es va convertir, al costat de l'exconseller Jaume Giró -que ja no és militant de la formació, com va avançar Nació- en una de les veus moderades de les sigles. Xavier Trias la va reclutar el 2023 per anar a la llista de les municipals. L'exalcalde va guanyar, però no va poder arribar a governar.
Alsina, que ha estat crítica de portes endins amb el rumb que Puigdemont traça dins de Junts, es posarà ara al capdavant d'una fundació que tindrà -com totes- un patronat, i també un consell assessor. La previsió és que els noms es facin públics en l'acte del 17 de setembre a La Pedrera. L'entitat tindrà dues persones alliberades per fer els grups de treball i tenir contacte amb la societat civil. L'exconsellera, que és professora de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es va incorporar a la Universitat de Barcelona el novembre del 2024 per redissenyar l'estratègia de formació continuada. De moment, no té previst continuar a primera fila política i institucional quan deixi la regidoria.