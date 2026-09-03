Madrid intenta sabotejar la reunió amb les autonomies per aprovar el nou finançament

La Comunitat de Madrid no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest divendres. El govern que lidera Isabel Díaz Ayuso considera que la proposta de nou model de finançament s'ha pactat "de manera bilateral" entre el govern espanyol i Catalunya i "d'esquena" a la resta de comunitats. És per aquest motiu que també fa una crida a la resta de comunitats del PP a evitar el quòrum a la reunió. "L'absència de totes les comunitats autònomes governades pel PP suposaria la paralització d'aquesta ruptura de la igualtat de tots els espanyols i del blanqueig de la corrupció econòmica i política dels gestors de la Generalitat de Catalunya en les últimes dècades", apunta Madrid. Segons diu el govern madrileny, han traslladat el seu posicionament a la direcció nacional del PP. \r\n\r\nEl CPFF d'aquest divendres té un únic punt del dia, que és l'aprovació de la proposta de nou model de finançament autonòmic. Segons el govern d'Ayuso, es tracta d'un sistema que "trenca amb la igualtat de tots els espanyols" i "persegueix blanquejar el deute generat per la gestió corrupta dels governs independentistes i que ha continuat i intensificat" el president de la Generalitat, Salvador Illa. El reglament del CPFF estableix que perquè es pugui constituir de manera vàlida cal almenys un 50% d'assistència. Per ara Madrid és l'única comunitat autònoma que ha manifestat que no hi assistirà. En l'anterior CPFF sobre la reforma del finançament la consellera d'Economia madrilenya, Rocío Albert, ja va mostrar el seu rebuig al sistema proposat i va assegurar que pretén "finançar la festa independentista". "No acceptem un sistema de castes", va dir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nERC pressiona pel finançament mentre Sánchez busca el desllorigador de Ceuta Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n