Illa aprofita l'allau de cimeres internacionals per intensificar l'agenda exterior

Salvador Illa preveu reunir-se amb una desena de líders i "referents" de l'esquerra mundial entre divendres i dissabte a Barcelona, on coincidiran, d'una banda, la cimera Espanya-Brasil, i de l'altra, la Global Progressive Mobilisation, impulsada pel president espanyol, Pedro Sánchez, i el brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva.
El president de la Generalitat intervindrà a la sessió plenària del front progressista d'alternativa a la dreta radical i al president dels Estats Units, Donald Trump, que reunirà una quinzena de líders mundials a la capital catalana. També, i com a amfitrió de la cimera hispano-brasilera, encapçalarà la delegació oficial que rebrà els presidents d'ambdós països al Palau de Pedralbes.
Entre les reunions amb líders internacionals ja marcades a l'agenda d'Illa hi ha les que mantindrà amb el mateix president del Brasil, amb la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, amb el de Colòmbia, Gustavo Petro, i amb el de l'Uruguai, Yamandú Orsi.
A banda, Illa també preveu reunir-se amb el president del Consell Europeu, António Costa, amb el vicecanceller d'Alemanya, Lars Klingbeil, amb el governador de la Província de Buenos Aires, Axel Kicillof o amb l'expresidenta del Senat de Xile i presidenta honorària de la Internacional Socialista, Isabel Allende.
A més, les trobades del president de la Generalitat també inclouen reunions amb la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, amb la periodista i Premi Nobel de la Pau 2021, Maria Ressa, amb la presidenta del Partit Socialista de Xile, Paulina Eugenia Vodanovic, i amb l'economista i director de l'International Tax Observatory, Gabriel Zucman.
Illa encapçalarà també una recepció als eurodiputats de l'Aliança Progressista dels Socialistes i Demòcrates.