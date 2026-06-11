Illa assegura que la visita del Papa «reafirma» els valors del país: «Hem fet el que havíem de fer»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat positivament la visita del Papa al país i l'ha qualificat d'"inspiradora". Segons Illa, amb aquesta visita "Catalunya es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, oberta, diversa i acollidora", en la línia dels missatges que Lleó XIV ha enviat aquests darrers dies des de Barcelona. Alhora, ha defensat que el Govern ha seguit en tot moment "criteris d'honestedat": "Hem fet el que havíem de fer". El president també ha reiterat en diverses ocasions que "ahir va ser un dia molt bonic" i que "des de Catalunya, Barcelona i la Sagrada Família es va il·luminar el món". El papa Lleó XIV ja ha posat punt final a la seva visita enlairant-se des de l'aeroport del Prat rumb a les Canàries.\r\n