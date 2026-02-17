Illa assistirà al minut de silenci per la mort de cinc joves en un incendi a Manlleu: «És un fet dramàtic»

El Govern ha traslladat el condol i la consternació per la mort de cinc joves en un incendi a Manlleu. “És un fet dramàtic”, ha dit la portaveu, Sílvia Paneque. El president, Salvador Illa, participarà aquest vespre al minut de silenci que es farà al municipi, acompanyat de la consellera d'Interior, Núria Parlon. El foc s'ha originat en un traster al terrat de l'edifici i, per motius que es desconeixen, els joves que hi passaven la nit no n'han pogut sortir, tal com han explicat els Bombers de la Generalitat. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol a la ciutat.\r\n