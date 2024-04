Illa burxa Puigdemont i reclama a Junts que aclareixi si aprofitarà els vots d'Aliança Catalana

Salvador Illa ha volgut furgar en les paraules de Carles Puigdemont, que dimarts no va tancar la porta a acceptar els vots de l'extrema dreta d'Aliança Catalana per arribar a la presidència de la Generalitat. Illa ha demanat "un pronunciament clar de tothom" sobre futures aliances amb els partits d'extrema dreta, tant Vox com el que representa Sílvia Orriols.

En una atenció als mitjans després d'una trobada amb CCOO, el cap de llista del PSC ha situat com a línia vermella els pactes amb partits que fomenten els discursos d'odi. "Els discursos d'odi no admeten cap transacció", ha afirmat Illa just l'endemà que el líder de Junts afirmés que "no sabia" si acceptaria els vots d'Orriols al Parlament.

"El meu plantejament d'obertura cap a tots els ciutadans de Catalunya té una línia clara vers els discursos d'odi, que a Catalunya els articulen dues formacions polítiques: Vox i Orriols", ha afirmat Illa. Fa dies que el dirigent socialista ha tancat la porta a qualsevol pacte amb aquestes formacions, que Illa equipara malgrat que Aliança Catalana no té representació parlamentària.

En una entrevista a Rac1, Puigdemont no va ser taxatiu a l'hora de tancar a porta a futures enteses amb el partit d'Orriols. "No ho sé, no ens ho hem plantejat", va dir el cap de llista de Junts.