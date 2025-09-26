Illa carrega contra «els discursos fàcils» que culpen la immigració «de tots els mals»

Salvador Illa ha demanat "no caure en la temptació dels discursos fàcils i maniqueus que culpen la immigració de tots els mals". Així ho ha assegurat aquest divendres des del Museu d'Història de la Immigració de Catalunya, a Sant Adrià de Besòs, en l'acte central de l'Any Paco Candel. Davant d'això, el president de la Generalitat ha contraposat que cal treballar per a "reduir les desigualtats, ajudar les famílies i els barris que més ho necessiten i garantir que tots compartim els mateixos drets i deures". També ha reivindicat l'autor de 'Els altres catalans' davant d'aquells que "ho veuen tot negre i fosc i que treballen per a dividir-nos en un moment que, més que mai, les societats catalana, espanyola i europea han d'estar cohesionades".\r\n