Junts i el PSOE se les tenen pel gimnàs i les mascotes dels andalusos: «Paguen els catalans»

"Amb els diners dels catalans, els andalusos et subvencionen el gimnàs i que puguis tenir un gos de companyia". Aquesta ha estat la frase de Jordi Turull que ha fet esclatar un nou pols d'enfrontament entre Junts i el PSOE. El secretari general de Junts ha volgut denunciar d'aquesta manera la manca de finançament que rep Catalunya en comparació a l'aportació que fa a l'Estat i que, segons Turull, impedeix l'accés a ajudes públiques per part de la ciutadania catalana com poden ser la llei de dependència o les beques menjador.
Cal recordar que Andalusia ha anunciat que permetrà als ciutadans deduir-se fins a 100 euros de les quotes del gimnàs a la declaració de l'IRPF i part de les despeses veterinàries dels animals de companyia. La resposta a Turull ha arribat des del govern espanyol mentre que el PP furga en la relació, des de fa mesos molt dèbil, entre independentistes i socialistes.
El PSOE carrega contra Turull
María Jesús Montero encara és vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda, però fa unes quantes setmanes que té la mirada posada en el difícil assalt a la presidència andalusa. En aquesta línia, ha respost a Turull que "els andalusos no viuen de les subvencions de ningú" i que mai permetran que es digui, sigui ara Junts o quan ho afirmava el PP d'Esperanza Aguirre.
Cal recordar que Montero té un paper protagonista en el nou model de finançament, però que la seva figura comença a generar desconfiances a ERC i fins i tot certes friccions amb el PSC. Des de Catalunya, Salvador Illa també ha respost a Turull. El president de la Generalitat s'ha limitat a dir que el líder de Junts està "ancorat en el passat" i ha demanat mira cap al futur.
Moreno provoca: "Ho sento, independentistes"
Des d'Andalusia, el president Juanma Moreno (PP), ha demanat respecte a Turull i ha dit que des de Catalunya sempre arriba "la mateixa cantarella": "Ataquen Andalusia i ens miren per sobre de l'espatlla". En tot cas, el president andalús també ha agafat el to més provocador, anunciant que hi haurà una nova deducció fiscal: "Ho sento, independentistes", ha sentenciat.