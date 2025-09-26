El català s'ofega als bars i restaurants de Barcelona

"Fa molta pena quan entres en una cafeteria i no t'entenen quan demanes". Aquesta és una de les frases que més va ressonar del discurs d'Emma Vilarasau per les festes de la Mercè d'aquest any. No és cap secret que demanar un cafè o, directament, dirigir-se a qualsevol establiment en català a Barcelona pot ser tota una frustració. Ara, les dades donen la raó a l'actriu i a qui denúncia la situació d'emergència lingüística que viu el país i, especialment, la seva capital.
El baròmetre elaborat per l'Ajuntament de Barcelona, que ha publicat El Periódico, és molt clar. El 48,6% del personal de la restauració barcelonina no parla el català, però és que el 24% directament ni l'entén. Cal recordar que el codi de consum del nostre país no requereix la resposta en català, però sí que els treballadors entenguin la llengua catalana si els clients opten per utilitzar-la.
L'enquesta compta amb les respostes de més de 1.000 propietaris o responsables d'establiments de restauració amb un màxim de deu treballadors, la majoria dels de la capital catalana. Les respostes inclouen la percepció sobre prop de 4.000 treballadors i mostren també com el nombre de personal que desconeix la llengua o que no la parla només fa que augmentar amb el pas dels anys.
El nivell de personal que coneixia o parlava el català a la restauració va patir un sotrac important entre 2015 i 2016 amb una important crisi econòmica, però s'havia recuperat lleugerament. El pic va arribar el 2019 quan més del 80% entenia el català i més del 60% el parlava. Ara bé, des de llavors la corba només ha anat cap avall i ara el nombre de treballadors que no entén el català ha pujat 3,1 punts respecte a l'any anterior.
Barcelona reaccions per garantir els drets lingüístics
La llengua és un dels pilars estrella del nou cicle polític i Barcelona s'ha activat amb la creació d'un comissionat de l'ús social del català. La seva encarregada, Marta Salicrú, va anunciar fa unes setmanes que l'Ajuntament revisarà els protocols d'inspecció i millorarà la comunicació de la normativa lingüística per garantir els drets de les persones catalanoparlants a comerços i restaurants de la ciutat.
Salicrú també es va referir als casos de catalanofòbia que van tenir lloc a la ciutat poc després de la seva arribada al càrrec, el passat mes de juliol, i va remarcar que cal garantir "el respecte a la normativa lingüística del codi de consum". Alhora, va anunciar contactes amb el Gremi de Restauració per dissenyar accions per frenar la regressió del català als restaurants.