Illa compareixerà al Parlament pel fiasco de PISA

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Li ho demanaven diversos grups parlamentaris, i ERC i els Comuns ja ho donaven per fet aquests últims dies. La mesa, que es reuneix aquest dimecres, aprovarà la compareixença del president, que es podria produir el 23 de setembre, segons ha avançat EFE.
La compareixença es produirà després dels canvis al Departament d'Educació, amb el cessament de la secretària general, número dos de la consellera, Esther Niubó, i l'obertura de tres expedients a funcionaris. Per ara, no es preveuen més destitucions i el president manté la confiança en Niubó, assenyalada per PISA però també per les vagues de mestres -aquest primer dia de curs, una altra- o pel pla pilot de Mossos a les escoles.
El president va parlar de l'exclusió de Catalunya de les proves abans de marxar de vacances, i va dir que es tractava d'una qüestió "tècnica". L'origen del problema és que el 23,2% dels alumnes seleccionats van quedar exempts de fer les proves, molt per sobre del màxim del 5% que estableix l'OCDE perquè els resultats siguin comparables internacionalment.
La consellera Niubó, malgrat assumir la responsabilitat política del fiasco de les PISA, va dir fa uns dies que "no va tenir constància" dels fets fins que la situació ja era irreversible. La conselleria havia rebut diverses advertències, però la informació no va arribar als centres.
Davant les crítiques de les últimes setmanes, el Govern ha demanat obrir un debat de país sobre el model educatiu, de manera transversal i constructiva. Grups com ERC i Junts, i també els Comuns, demanen "acords de país" que vagin més enllà dels governs i de les legislatures, per enfortir el sistema. De tot plegat en parlarà Illa a la seva compareixença.
Caiguda general a PISA
L'informe PISA 2025 ha estat un cop dur per a l'ensenyament d'arreu de l'estat espanyol. Catalunya ha quedat exclosa de l'informe per la superació de la taxa màxima d'exclusió d'alumnat. Les dades, amb una mostra que no és vàlida, mostren un escenari de millora amb resultats molt superiors a la resta d'autonomies. Davant del context de caiguda general, Niubó ha reiterat l'aposta del Govern per la lectura.
La radiografia de les PISA és clar: els estudiants han perdut el gust per la lectura i, de retruc, la seva competència lectora s'ha vist molt ressentida, situant-se en el nivell més baix de la història de les proves. Una desafecció que respon a l'auge de la digitalització i les pantalles, i també la consolidació de les xarxes socials i la irrupció de la Intel·ligència Artificial, segons els experts consultats per Nació.