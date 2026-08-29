Illa critica el «discurs populista» contra els impostos i reivindica la sanitat pública: «Als EUA fliparien»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat aquest dissabte el "discurs simplista i populista" contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. "Als Estats Units fliparien", ha dit des del nou CAP d'Almenar, al Segrià.\r\n\r\nEn una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen "massa impostos". "A tot arreu, els diners surten de la fiscalitat", ha dit, tot defensant que els impostos permeten nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Al seu torn, la consellera de Salut, Olga Pané, ha reivindicat també la inversió en atenció primària per "filtrar" i reduir els pacients que arriben als hospitals, després que els Comuns n'hagin demanat la compareixença per les llistes d'espera als hospitals.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEnergia\r\nIlla aprofita el nou parc fotovoltaic d'Alcarràs per reivindicar el Plater: «No tenim petroli, però sol i aire sí» ACN\r\n\r\n