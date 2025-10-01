Illa defensa que el traspàs de competències en immigració les faria «més eficients i pròximes»

El president Salvador Illa ha defensat aquest dimecres el traspàs d'algunes competències en immigració, com ara les d'acollida i integració, del govern espanyol a la Generalitat de Catalunya "És molt més eficient el que puguem fer des d'una major proximitat, des del territori, que el que es pugui fer des del govern central", ha afirmat Illa durant un diàleg amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, a la capital italiana. El president ha insistit que aquesta "seria una línia de treball que ens ajudaria a avançar" en matèria d'immigració i ha recordat l'existència d'un acord entre el PSOE i Junts -que el Congrés va tombar la setmana passada-. El president Illa ha reivindicat que acollir i integrar les persones nouvingudes a Catalunya "no posa en risc la nostra identitat col·lectiva com alguns creuen de forma equivocada, sinó que l'enriqueix", i ha recordat que Catalunya i Espanya han sigut històricament terra d'acollida de persones. \r\n