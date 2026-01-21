El president de la Generalitat, Salvador Illa, "evoluciona favorablement" i ha "iniciat la mobilització", segons ha informat l'Hospital Vall d'Hebron en un comunicat aquest dimecres a la tarda. L'equip mèdic ha subratllat que el cap del Govern el tractament per una osteomielitis púbica provocada per un bacteri, pautat pels seus metges, que en les últimes hores "ha continuat recuperant forces". S'està tractant el president de la Generalitat amb antibiòtic. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seva.\r\n