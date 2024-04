Illa garanteix estabilitat a l'Ecuestre: «No incomodaré el govern espanyol, però resoldré els problemes»

Salvador Illa ha dinat aquest dilluns al Círculo Ecuestre i ha garantit estabilitat després dels anys del procés. El cap de llista del PSC ha posat en guàrdia el públic -majoritàriament de cabells blancs i corbata, amb alguna excepció comptada- davant la possibilitat d'una reedició de la majoria independentista, que seria "la destrucció de Catalunya", però els ha proposat com a recepta el vot als socialistes. "Jo no incomodaré el govern espanyol, però resoldré els problemes", ha assegurat.

En un auditori més habituat a demanar l'opinió que no pas a donar-la, aquesta resposta d'Illa -l'única en català- ha aixecat aplaudiments. S'ha referit així a les acusacions d'ERC i Junts, que retreuen al candidat del PSC que sigui un "delegat de la Moncloa" i que no s'atreveix a dur la contrària a Pedro Sánchez. Ha estat el moment en què Illa ha apujat el to. "ERC i Junts han incomodat molt el govern d'Espanya, però no han aconseguit res. Es tractava d'això?", ha criticat. El missatge d'Illa ha agradat al públic.

En la línia de les últimes setmanes, la tesi del líder del PSC ha estat criticar els últims anys de governs independentistes. Centrats en el procés i posant problemes a Madrid, ha dit Illa, tant ERC com Junts han oblidat l'educació, la sequera o les infraestructures. "No han pres cap decisió", ha denunciat. "Jo defensaré els interessos de Catalunya, no mesuro el meu èxit per si incomodo molt o poc el govern espanyol", ha reblat, i ha tret pit de la seva bona relació amb Sánchez i ha garantit que això donarà fruits. Si es tracta d'incomodar la Moncloa, el dirigent socialista ha estat clar: el vot és a ERC o Junts. Ara bé, el resultat també és conegut: "Destrucció mútua assegurada".

El candidat del PSC ha estat presentat pel president de l'Ecuestre, Enrique Lacalle. L'ha definit com un "bon amic" i un polític "rigorós, seriós i molt treballador" i ha destacat també la "pluralitat" dels membres del Círuclo. A grans trets, la intervenció d'Illa ha anat en la línia de la conferència que va oferir la setmana passada, en què va desgranar la seva proposta per a Catalunya al voltant de la necessitat d'impulsar una nova "transformació" que prioritzi els serveis públics i passi pàgina del procés.

Illa ha receptat "estabilitat i certeses" per a la nova etapa després del 12-M, dos elements necessaris per resoldre, entre altres coses, la fuga d'empreses de 2017. Qui millor pot liderar-ho, ha dit, és el PSC després de 10 anys de diferents fórmules de governs independentistes. En aquest sentit, no ha vetat ningú de cara a pactes postelectorals, només l'extrema dreta. "Els ciutadans han de votar i després ens tocarà articular una majoria de govern, que jo voldré que sigui estable", ha afirmat.

Nervis amb la fiscalitat

La percepció general entre el públic ha estat de satisfacció amb les paraules d'Illa. L'únic punt que ha grinyolat, a jutjar per les preguntes que li han adreçat, ha estat el de la fiscalitat. Illa s'ha oposat a abaixar la pressió fiscal i s'ha emparat en les exigències de la Comissió Europea, que situen Espanya tres punts per sota de la mitjana europea. "Sé que algun sector del públic voldria escoltar una altra cosa", ha admès Illa davant la pregunta explícita de si abaixarà impostos.

En clau de finançament, el cap de files socialista ha tornat a desplegar la seva proposta, emmarcada en el compliment del que diu l'Estatut. "Hem de gestionar bé el que tenim", ha afirmat. Així, ha defensat el consorci tributari o respectar el principi d'ordinalitat. Precisament sobre el consorci, ha dit, pot ser l'eina adequada per evitar que els independentistes utilitzin malament més quotes d'autogovern, perquè es tracta de fomentar la col·laboració entre institucions a l'hora de recaptar impostos.

El 12-M no ha d'afectar la Moncloa

El socialista ha lamentat els vetos d'ERC i Junts a futures enteses amb el PSC i ha volgut desvincular les eleccions catalanes de l'estabilitat del govern d'Espanya. "Les eleccions de Catalunya es guanyen aquí, no en cap despatx fora de Catalunya", ha dit, en un dard cap a Puigdemont. Així, ha assegurat que respectarà la voluntat dels ciutadans i que, si no pot ser president, continuarà al Parlament. "No me n'aniré enlloc", ha afirmat.