Illa i Montero reivindiquen la relació «estratègica» entre Catalunya i Andalusia en ple debat del finançament

Salvador Illa i María Jesús Montero han reivindicat els vincles entre Catalunya i Andalusia, uns vincles que Jordi Hereu ha definit com a "estratègics", i ho han fet en plena negociació sobre la reforma del finançament singular. En un acte a la Feria de Abril, els dos dirigents han fet una defensa del diàleg i la convivència, en un moment en què s'utilitza l'acord per millorar el finançament de Catalunya com una eina per "confrontar" els diferents territoris de l'Estat. El president ha ressaltat els "vincles estrets" entre Catalunya i Andalusia, i ha assegurat que Espanya necessita "el motor econòmic" que representen els dos territoris. "Els dos motors que fan que Espanya funcioni són Andalusia i Catalunya", ha afirmat. El líder del PSC ha tret pit de la gestió feta fins ara al Govern per "posar en marxa" el país. "Necessitem que Andalusia es posi en marxa", ha dit, i ha fet una crida perquè Montero es converteixi en la presidenta d'Andalusia. "Junts treballarem perquè Espanya funcioni", ha indicat. Illa ha insistit en la "prosperitat compartida", un missatge "més necessari que mai" en l'actual context global. La ministra d'Hisenda i candidata del PSOE a la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero, ha afirmat que la "unió" de Catalunya i Andalusia forma "un projecte de progrés" basat en el "diàleg, la convivència i el respecte", paraules que prenen rellevància tenint en compte la negociació sobre la reforma del finançament, amb un paper clau de la ministra d'Hisenda. "La confrontació no aporta res, a Andalusia volem que Catalunya progressi, perquè això suposa creixement per a la nostra terra", ha indicat. Montero ha admès que el camí no serà senzill, però amb "arguments, raons i fraternitat" es podrà "arribar on vulguem arribar".