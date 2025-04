Illa reivindica la «revolució» de Sant Jordi davant dels «discursos d'odi i la confrontació»

La mort del papa Francesc ha impregnat bona part dels actes institucionals de Sant Jordi organitzats per la Generalitat. Sigui perquè s'han hagut d'anul·lar -el Govern havia recuperat la xocolatada de Pujol, que finalment no s'ha fet- o bé perquè la reivindicació del llegat del pontífex ha ocupat els principals titulars, com va passar amb el diàleg que va mantenir dimarts Salvador Illa amb l'escriptor Javier Cercas, cridat a ser un dels més venuts en la diada d'enguany. En la seva declaració institucional -amb una hora de retard perquè la missa del matí s'ha allargat- el president hi ha fet referència, en un missatge que ha servit per reivindicar els valors "revolucionaris" de Sant Jordi en un moment de canvis i incertesa arreu del món.

En el seu primer Sant Jordi com a president -batejat com a Sant Jordi "de tothom"-, Illa ha assenyalat el "lideratge moral" del papa Francesc, que va "més enllà de les creences religioses". "El seu llegat és immens, ens recorda el compromís ineludible de posar les persones més vulnerables i la cura del planeta la centre de l'acció col·lectiva", ha afirmat. En aquest sentit, ha dit que Sant Jordi està carregat de "valors universals" com els que defensava Francesc, com ara "la lluita contra les injustícies" que il·lustra la llegenda del cavaller i el drac, o Sant Jordi màrtir, que es va negar a perseguir els cristians el segle IV. El president ha reivindicat aquesta lliçó d'humanitat en regions "on les minories pateixen la intolerància".

"Patim un profund canvi geopolític, però Catalunya l'afronta en un bon moment; l'economia creix, hi ha vitalitat social i dinamisme cultural", ha afirmat el president, que ha ressaltat també que es treballa per afrontar amb garanties "qualsevol escenari d'incertesa", com ara els aranzels de Donald Trump. En aquest sentit, ha volgut posar en valor l'orgull de celebrar Sant Jordi. "És el patró de Catalunya des del segle XV, compartim el desig de pau i convivència i ho defensarem davant dels discursos d'odi i la confrontació", ha afirmat. El president ha defensat Europa i els valors democràtics, i la llengua, que ha garantit que es continuarà reforçant i treballant perquè sigui oficial a Europa.

Illa ha reivindicat una diada ha assenyalat que "els catalans se senten units i orgullosos de celebrar Sant Jordi". Ha volgut agrair la feina a les persones que fan possible aquesta Diada -editors, floristes, llibreters, treballadors públics...-, i ha dit que enguany és més important que mai "projectar Sant Jordi més enllà de les fronteres per enviar un missatge d'optimisme i fraternitat". "No hi ha un gest més revolucionari que regalar una rosa a qui estimem o pensa diferent de nosaltres; no hi ha gest més revolucionari que obrir un llibre", ha reblat el president, que ha definit que Sant Jordi significa "entesa i diàleg" entre persones. En aquest sentit, ha expressat "fraternitat" amb l'Aragó o territoris del País Valencià que també celebren Sant Jordi.

L'agenda d'Illa, més limitada del que estava previst pels tres dies de dol oficial decretats pel govern espanyol als quals la Generalitat s'ha afegit, inclou participar en la iniciativa "Sant Jordi en companyia", d'Amics de la Gent Gran, abans de desplaçar-se al centre de Barcelona per passejar per les parades de llibres i roses. El president té clar quines lectures li interessen enguany: a banda del llibre de Cercas -El loco de Dios en el fin del mundo-, també ha recomanat Ocell de bosc, d'Antoni Puigvert; Wolfgang, de Laia Aguilar; i El carro de fenc, de Jaume Terrades. Però més enllà d'això, la passejada d'Illa servirà, també, per posar el termòmetre al carrer en el primer tram de la seva presidència i en una tarda que estarà marcada per la manifestació en defensa de la llengua.