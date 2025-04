Un Sant Jordi per triar i remenar

L'última Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població, publicada el febrer passat, apunta que el català segueix molt per sota del castellà pel que fa a hàbits de lectura, malgrat que va guanyant pes any rere any. El 2024, el 35% de la població va afirmar que llegia habitualment llibres en català, sigui llibres, revistes o mitjans de comunicació. Un percentatge baix, però que ha crescut en set punts respecte al 2016, quan es va iniciar la sèrie. El castellà, en canvi, és la llengua habitual del 63%, cinc punts menys que fa nou anys.

Per donar a conèixer els autors que escriuen llibres i novel·les en català, a Nació publiquem habitualment entrevistes amb ells. En el marc de la diada de Sant Jordi, i amb l'objectiu de donar-vos algunes idees de llibres per regalar(-vos), us oferim un recull de converses de les últimes setmanes a escriptors que han tret nou títol aquest 2025.