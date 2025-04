El llibre en paper resisteix l'envestida de la digitalització

Milers i milers de llibres inundaran els carrers i places de Catalunya per Sant Jordi, una campanya clau pel gremi que suposa prop d’un 20% de la seva facturació anual. Una dependència que denota l’estat del sector, que en la darrera dècada ha estat amenaçat per l’envestida de la digitalització. Però malgrat que es pugui pensar que els ebooks competeixen amb avantatge —els títols acostumen a ser més barats, i molts són gratuïts—, el llibre en paper se segueix imposant.

Només el 6% de la població major de 14 anys llegeix únicament en format digital, ja sigui amb un llibre electrònic, el mòbil o l’ordinador. Enfront hi troba un 39% de persones que asseguren que en els darrers tres mesos han llegit llibres només en format físic, mentre que el 28% ha combinat els dos suports. Són dades de la darrera edició de l’enquesta d’hàbits de lectura i compra de llibres, publicada aquest 2025 i que fa referència a l’any anterior. Ha estat elaborada per l’empresa demoscòpia Conecta per encàrrec de la Generalitat i de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Havent entrevistat una mostra d’una mica més de 1.000 persones, el sondeig també indica que un 26% de la població no ha llegit cap llibre el darrer trimestre.

La lectura en paper té un pes especialment elevat entre les dones. Si ja d'inici llegeixen molt més que els homes, ho fan, a més, molt majoritàriament en format físic. El 58% de les dones lectores, concretament, no han tocat un ebook en els tres mesos previs a l’enquesta, davant del 47% dels homes lectors. Posant la lupa sobre el nivell educatiu, el nombre de lectors augmenta entre les persones d’estudis superiors.

Llibres i còmics, menys digitalitzats que altres sectors

Hi ha sectors culturals molt més tocats per la digitalització. Mentre que el 44% de la població lectora consumeix, almenys de tant en tant, llibres en format digital, aquesta proporció és molt més elevada pel que fa als continguts publicats en mitjans de comunicació. El 72% de la gent que llegeix el diari ho fa a través d’internet, un fet que amenaça la premsa escrita davant dels diaris digitals. A més, una de les fonts de lectura més populars entre la població, que inclou webs, blogs i fòrums (el 64% de la població hi accedeix) és purament digital.

En canvi, prioritzen més tenir exemplars físics els lectors de revistes i còmics, formats menys populars que els llibres i en els quals el disseny, les imatges i l’estil gràfic tenen una gran importància. Concretament, el 32% dels lectors de novel·les gràfiques i el 16% dels de les revistes fan servir les noves tecnologies per a llegir-los.

Pirateria i grans multinacionals

Majoritàriament, les persones que llegeixen en formats digitals ho fa de manera gratuïta: dues de cada tres persones que utilitzen el mòbil, l’ordinador o lectors electrònics no ha pagat mai per a descarregar-se’n. Una part molt important d’aquestes descàrregues (set de cada deu) són a través de la pirateria, tot i que també és prou comú el portal eBiblio, coordinat pel sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya, que ofereix milers de títols —també els més recents— de manera gratuïta.

Entre el 36% que sí que paguen, però, hi dominen les grans empreses, especialment les multinacionals. La més important, amb molta diferència, és Amazon: quatre de cada deu lectors digitals ha comprat llibres a través del seu servei Kindle. A l’empresa de Jeff Bezos la segueix la Casa del Llibre, el gegant llibreter espanyol que els darrers anys ha incorporat una llibreria electrònica.

Creix la lectura en català, que segueix molt per sota del castellà

L’enquesta també posa èmfasi en les llengües de lectura, on el català segueix molt per sota del castellà, malgrat que va guanyant pes any rere any. El 2024, el 35% de la població va afirmar que llegia habitualment llibres en català, sigui llibres, revistes o mitjans de comunicació. Un percentatge baix, però que ha crescut en set punts respecte al 2016, quan es va iniciar la sèrie. Un 44% addicional afirma que llegeix en català de manera ocasional, que eleva la xifra de lectors a un total del 79%. El castellà, en canvi, és la llengua habitual del 63%, cinc punts menys que fa nou anys.

El motiu de no llegir en català? El 28% de la gent admet que li resulta més fàcil llegir en castellà, mentre que un 22% addicional s’excusa amb que no té preferència i va alternant. També hi ha un problema de manca d’oferta: una de cada sis persones que va llegir en castellà el seu darrer llibre afirma que l’hagués preferit en català, però no s'havia editat en aquesta llengua.

Els homes, tot i que llegeixen força menys que les dones, prioritzen una mica més el català (37% contra 33%), i l’anàlisi per edats deixa un detall esperançador: si bé a partir dels 25 anys, el català és més present a mesura que avança l’edat, la franja on el català és més comú és en la més jove: el 45% de la població lectora d’entre 14 i 24 anys llegeix habitualment en aquesta llengua, inclús si s’exclouen els llibres de text de l’institut o la universitat. A més, el 54% de les famílies amb infants d’entre 10 i 13 anys afirmen que el català és la seva llengua de lectura principal.