L’advocat de Sixena demana suspendre l’acte del disc de Rosalía al MNAC perquè posa en perill les pintures

L’advocat de Vilanova de Sixena, Jorge Español, ha demanat prohibir un acte de presentació del nou disc de la cantant Rosalía, que hi ha programat aquest dimecres al MNAC. El lletrat ha presentat un escrit al jutjat d’Osca per demanar la prohibició d’aquest acte perquè s’havia de fer a la sala Oval, molt propera a les pintures murals del monestir que reclama Aragó.
Tot i que l'acte no és un concert, Español ho argumenta pel fet que la mateixa conservadora del MNAC havia alertat que qualsevol vibració podria ocasionar despreniments a les pintures murals. “No sé quants watts de música hi haurà allà, però és molt perillós perquè tot vibrarà”, ha dit Español, que també ha assegurat que impulsaran accions penals contra el museu si no es prohibeix.
Sobre Rosalía, Español ha dit que “és una gran cantant” i assegura que l’admira molt, però ha dit que seria millor fer l'acte a fora de les instal·lacions per evitar riscos a les pintures murals de Sixena i fins i tot a altres com les de Taüll.
Español diu que ho ha revisat i no recorda que s’hagi fet mai un acte d’aquestes característiques al MNAC. Considera que és un risc perquè al museu hi ha peces que són molt valuoses i la gent podria entrar a les sales “robar objectes i atemptar contra les pintures murals”.
Àlbum filtrat
L'acte de demà al MNAC havia de ser una listenting party prèvia a la publicació del disc, que es farà el dijous a mitjanit. Tot i això, les cançons s'han filtrat a les xarxes socials en les darreres hores. Rosalía cantarà en català en el seu nou àlbum, Lux. Després de l'èxit absolut de LA CANÇÓ Berghain -cançó on ja canta en anglès, castellà i alemany-, la catalana va sorprendre els seus fans i la resta del món amb una sorpresa lingüística: apareixeran 13 idiomes a Lux.
"Quan canto en francès, per exemple, o en alemany, existeix una inspiració en Joana d'Arc. Quan canto en mandarí, hi ha inspiració en Sun Bu'er. Quan canto en hebreu, m'inspiro en Miriam. Quan canto en ucraïnès, per a Santa Olga de Kíev, m'inspiro en Santa Rosa de Lima i Santa Teresa. Vull dir, la llista és llarga: Rabia, Adawiya, aquesta dona que va ser tan important en el sufisme, etc. Així que pensava: per què no utilitzar aquestes llengües per, d'alguna manera, canalitzar una mica des d'allà?", va explicar, a través de l'exemple de diverses santes, com buscava connectar amb les seves històries gràcies a la llengua.