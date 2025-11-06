L'escriptora Núria Cadenes guanya el VII Premi Proa de novel·la amb «Qui salva una vida»

L’escriptora Núria Cadenes (Barcelona, 1970) ha guanyat el VII Premi Proa de novel·la amb Qui salva una vida, una obra ambientada a la Cerdanya, als anys quaranta, que posa el focus en la història de Mossèn Joan, besoncle de l’autora. Enmig d’un clima de por i violència a Europa, el protagonista – juntament amb altres residents – va ajudar jueus, aviadors, aliats i fugitius del nazisme a travessar la frontera, traçant rutes nocturnes i amagant persones sense preguntar a ningú per l’origen, la religió o les idees. El jurat sosté que es tracta d’un relat “vibrant” sobre la responsabilitat individual i la força de la compassió enmig de la tragèdia.
Qui salva una vida explica com, durant la Segona Guerra Mundial, un grup heterogeni de persones va crear una xarxa d’evasió a la Cerdanya per salvar tota mena de fugitius del feixisme. Un dels impulsors d’aquesta xarxa col·laborativa va ser Mossèn Joan – fill d’una família pagesa – que juntament amb un company conegut pel nom fals de Robert Dars, va treballar amb més habitants de la zona per salvar a totes aquelles persones necessitades per simple humanitat.
Cadenes explica que a la novel·la ha optat per crear un espai que fa literatura a partir de “fragments de realitat”. En aquest sentit, revela que el capellà de la història era el seu besoncle, de qui sempre havia pensat que tenia “una història”. “El seu relat m’ha perseguit durant molts anys, el sentia com una presència constant, però per vergonya o per respecte mai l’havia escrit”.
Fa ja un temps va sentir que tenia la “necessitat” d’escriure la història, que també és la d’unes persones molt diferents que en el moment decisiu van actuar “per decència, per amor, humanitat, o per cap motiu aparent”, recorda, però que van fer “el correcte”. “La xarxa que descric no és com la que ens podem imaginar en una pel·lícula, sinó que estava formada per gent normal i corrent de qui no t’esperes coses extraordinàries i que les va acabar fent”, subratlla.
Al voltant d’aquest nucli de resistència hi ha en Melió, un comunista establert a la Cerdanya, i la seva esposa, la Dolors, que hi participa arriscant-ho tot. També la Rosita, una dona que fa olor de bombons i que ven les entrades del cinema de Puigcerdà, aconseguint amb enginy ocultar els refugiats entre la foscor de les projeccions. L’Elisabet, la Matilde, en Jacques i la Friedel, són altres personatges que formen part de la trama de Cadenes.
“És la manera que he trobat per donar veu a la gent que va viure la duresa d’aquell moment, d’aquells anys tan terrorífics”, detalla. De fet, Cadenes insisteix en la vigència de la història, que contradiu per complet tot allò que predica l’individualisme. “I en realitat passa justament el contrari”, assegura, “en moments de perill la gent s’ajuda i això és el que va passar als anys quaranta”.
Una obra guiada per una pulsió “ètica”
Xavier Pla – un dels membres del jurat – destaca que la novel·la de Cadenes és “lírica” i considera que està guiada per una “pulsió ètica” que la identifica de la primera a l'última pàgina. Pla valora que l’autora planteja als seus lectors un “dilema moral” que ni tan sols té a veure amb el bé i el mal, sinó en fer el que és correcte de forma “silenciosa i arriscada”.
“Tal com ho fan els personatges de la seva novel·la”, detalla, “mostrant que tot plegat exigeix un sacrifici total”. Pla també parla de Qui salva una vida com una obra “exigent”, però alhora “continguda” que obliga el lector a aturar-se en cadascuna de les històries. “És com si la Núria hagués volgut i aconseguit restituir la dignitat dels herois de la novel·la i la seva xarxa de lligams invisibles”, conclou.
Dotació i data de publicació
El VII Premi Proa de Novel·la té el propòsit d’impulsar l’excel·lència, la renovació i el reconeixement de la literatura catalana, com a continuació de la tasca de l’editorial. Enguany s’han presentat al guardó – que té una dotació de 40.000 euros – un total de 26 obres. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez, Vicenç Villatoro i Josep Lluch. El treball premiat arribarà a les llibreries el dimecres 12 de novembre.