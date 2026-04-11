Jaume Graells repeteix com a candidat d'ERC a l'Hospitalet de Llobregat

Esquerra Republicana de l'Hospitalet de Llobregat ha tornat a escollir per segona vegada Jaume Graells com a candidat a l'alcaldia per al 2027. L'assemblea local l'ha escollit per unanimitat aquest dissabte. Graells s'erigeix en alternativa per "liderar un canvi polític després de més de quatre dècades de governs socialistes". En la seva presentació, el candidat republicà ha alertat del deteriorament de la vida als barris i dels serveis públics de la ciutat. "És hora de tancar una etapa esgotada i obrir una nova mirada de futur", ha etzibat. En aquest sentit, Graells, ha defensat que l'Hospitalet necessita un "canvi radical". Durant la posada de llarg l'ha acompanyat per la secretària general del partit, Elisenda Alamany, que ha carregat també contra el "model esgotat" del PSC.\r\n