Jordi Graupera impulsa un manifest amb més de 4.500 firmes per «fer fora» Renfe de Catalunya

El filòsof i líder d'Alhora, Jordi Graupera, ha impulsat un manifest que vol "fer fora" Renfe de Catalunya. El text demana aturar l'actual traspàs de Rodalies pactat entre els socialistes i ERC perquè considera que "pretén tancar amb pany i forrellat la dependència colonial". Segons apunta el manifest, l'acord actual vol "perpetuar Renfe a Catalunya", motiu pel qual considera que aquesta empresa mixta "ha de morir abans d’entrar en funcionament". Per aconseguir-ho, Graupera planteja, a banda de la signatura del manifest, que compta amb més de 4.500 adhesions, un enviament massiu de correus electrònics als diputats del Parlament. Segons ha explicat el mateix filòsof a través de xarxes socials, durant les últimes hores ja s'han enviat al voltant de 15.000 tuits mails al Parlament i que, en alguns casos, hi ha hagut respostes de diputats -sense especificar de quins partits- que els prometen lluitar per aturar l'actual traspàs. Informa Lluís Girona.\r\n\r\n\r\n\r\n🚆 FEM FORA RENFE DE CATALUNYA\r\n\r\nNingú està explicant que el traspàs anunciat de Rodalies és en realitat una eina per evitar un veritable traspàs.\r\n\r\nFem fora Renfe de Catalunya com a primer pas per alliberar el país. Signa ara i fes-ho córrer!\r\n\r\n✍️ https://t.co/cWpOuKkiJC pic.twitter.com/O6Lxz7i0Pg\r\n— Alhora (@alhora_cat) January 28, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n