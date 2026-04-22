22 de abril de 2026

Política

Jordi Turull visita Jordi Pujol: «Això de dilluns no té nom pel seu estat»

Jordi Turull ha visitat Jordi Pujol aquest dimecres per traslladar-li "estima, afecte i suport". Així ho ha dit el secretari general de Junts en una piulada a X: "Avui, i com sempre, amb el Molt Honorable President". L'Audiència Nacional ha citat l'expresident a Madrid dilluns vinent, 27 d'abril, a les 9.30 hores del matí. "Això de dilluns no té nom pel seu estat. És clarament una voluntat premeditada d’escarni i de venjança per tot el que simbolitza i encarna el President Pujol per Catalunya", ha assenyalat Turull.

 

