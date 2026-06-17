Junqueras es reuneix amb el grup d'ERC a Madrid

Oriol Junqueras ha iniciat una agenda de dos dies per Madrid amb una primera reunió amb el grup d'ERC al Congrés. Es tracta d'una trobada que la direcció enmarca en les visites habituals i periòdiques que el president del partit fa a la capital, l'últim el passat mes de febrer. A Junqueras l'acompanyen el portaveu del partit, Isaac Albert, i el vicesecretari general d’Organització, Pau Morales. La reunió del grup a Madrid ha de servir per abordar qüestions estratègiques, tot i que també es produeix en ple xoc amb Gabriel Rufián pel front d'esquerres i amb una mala maror al grup parlamentari precisament pel xoc del cap de files amb la resta de diputats. Més enllà d'aquesta reunió, Junqueras té previstos altres contactes per tractar temes com el nou finançament i la condonació del FLA.\r\n