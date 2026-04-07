Oriol Junqueras ha confirmat que no assistirà a l'acte de Gabriel Rufián amb Irene Montero a Barcelona. En una entrevista a RNE, el president d'ERC ha explicat la seva absència per "motius d'agenda" i ha evitat el xoc amb el cap de files a Madrid assegurant que són "molt amics". Cal recordar que Junqueras ja no va assistir a l'acte de Rufián amb Enrique Delgado malgrat que el líder d'ERC estava a la capital espanyola i tampoc ho farà a l'acte d'aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra. Junqueras, en la mateixa entrevista, ha considerat que és "perfectament compatible" defensar els drets dels catalans i que també ho facin en altres llocs: "Som companys i celebro molt que prengui les decisions que cregui oportunes", ha opinat sobre Rufián. A l'acte a Barcelona sí que hi assistiran alguns membres de la direcció d'ERC. Informa Lluís Girona.\r\n