Junts veu una «falta de respecte» que el Govern els citi «12 dies després» dels crims del cap de setmana

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha anunciat que el Departament d'Interior i Seguretat Pública els ha citat el pròxim dijous 14 de maig per aportar detalls dels crims viscuts el passat cap de setmana. En declaracions a l'ACN i TV3, Vergés ha criticat que el Govern els posi data "12 dies després" dels "fets tan greus" que van ocórrer en localitats com Esplugues de Llobregat. Així mateix, ha reiterat que la consellera Núria Parlon "ni ningú" de l'executiu va contactar amb els de Carles Puigdemont. "Això demostra una falta de respecte cap al principal partit de l'oposició i que no els preocupa suficientment un tema tan crític pel nostre país com és la seguretat", ha asseverat Vergés. El portaveu parlamentari de Junts no ha descartat sumar-se a una petició de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, o de celebrar un ple monogràfic al Parlament sobre seguretat, dues mesures expressades el passat dimarts pel PP i Vox. Vergés ha preferit "esperar a veure com va la reunió", quina informació se'ls aporta i quines mesures té preparades el Govern per "decidir" si Junts s'afegeix a les demandes mencionades. Ha detallat que, per part del grup parlamentari, assistiran a la trobada la presidenta, Mònica Sales, i el mateix Vergés.\r\n