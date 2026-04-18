Junts afirma que el govern d'Illa «renuncia a la centralitat del país» i «desnacionalitza» Catalunya

Junts per Catalunya ha afirmat que el govern de Salvador Illa "renuncia a la centralitat del país" per no abaixar els impostos, no "defensar" Rodalies i la immersió lingüística o fer front a "l'espoli cultural" en el cas de Sixena. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que el president de la Generalitat "contribueix a una política de desnacionalització premeditada a les institucions". Durant la seva intervenció al consell nacional de Junts celebrat dissabte a Barcelona, Turull també ha acusat Pedro Sánchez de "mentir" en la regularització massiva de persones migrants. Així, ha lamentat que finalment el català no sigui un "requisit", tal com diu preveia la proposta inicial del govern espanyol.\r\n