Junts busca el suport del PNB per «sortir del cafè per a tothom»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reafirmat les "bones relacions" entre el seu partit i el PNB, i que es reflecteixen en el Congrés dels Diputats "en tot el que sigui incrementar l'autogovern, el sortir del cafè per a tots, en benefici de l'autogovern de Catalunya o Euskadi". "Sempre ens donem suport mútuament, i per això tenim aquesta relació de complicitat", ha afegit.
Turull ha acudit a les campas de Foronda a Vitoria-Gazteiz per participar en l'Alderdi Eguna, i des d'allí ha volgut defensar les bones relacions entre tots dos partits, principalment pel "respecte" mutu i "reconèixer-se en les nostres nacions". "Nosaltres evidentment reconeixem la nació basca i, per tant, tot el que decideixin des d'Euskadi els bascos ens sembla bé", ha assegurat.
Preguntat per si li han demanat que recolzi a Sánchez, ha reiterat que aquest "absolut respecte" es trasllada a què "cadascun té les seves pròpies dinàmiques, les seves necessitats i realitats" i, per tant, "no li demanem i no li demanarem mai al PNB el que ha de fer quant a la governabilitat de l'Estat, ni ells ens han demanat gens en aquest sentit". "El respecte es basa en això", ha sentenciat.