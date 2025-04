Junts critica el «tripartit encobert» per l'aprovació del segon suplement de crèdit del Govern

El vicepresident i portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat l'existència d'un "tripartit encobert" després que el Govern hagi aprovat aquest dimarts el segon suplement de crèdit de 1.301 milions d'euros amb l'aval d'ERC i els Comuns. "Aquest tripartit encobert ha aprofitat aquesta apagada elèctrica per aprovar els pressupostos de la Generalitat per la porta del darrere", ha dit Rius en una roda de premsa al Parlament.

La segona injecció de crèdit, que s'haurà de convalidar al Parlament abans de 30 dies, permet al Govern mantenir la seva estabilitat malgrat no disposar de pressupostos, i incorpora polítiques d'habitatge, el reforç del cos d'inspectors per fer complir la llei davant dels especuladors i una partida per l'energètica pública.