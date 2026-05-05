Junts demana una reunió amb Parlon per tractar els «greus episodis d'inseguretat»

Junts es mou al Parlament després dels últims successos a Catalunya, que el partit considera "greus episodis d'inseguretat". La formació independentista ha demanat una reunió amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per tractar aquests casos. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha anunciat que han enviat una carta a la consellera en què li demanen la trobada i ha lamentat que no hi hagi hagut "cap comunicació" des del Departament amb el principal grup de l'oposició. "Han trencat una dinàmica en què, almenys fins ara i com a principal grup de l'oposició, érem informats", ha denunciat Vergés. El portaveu parlamentari de la formació ha advertit el Govern que "se li està descontrolant la seguretat" i que per això demanen un contacte amb la consellera. Informa Lluís Girona.\r\n