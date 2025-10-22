Junts evita amenaçar Sánchez amb trencar després del fracàs del català a Europa

L'endemà que el govern espanyol admetés que no portaria l'oficialitat del català a Europa fins que hi hagués unanimitat entre els estats membres, Junts ha evitat amenaçar Pedro Sánchez amb un trencament en la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Míriam Nogueras, portaveu de la formació de Carles Puigdemont a Madrid, ha centrat la intervenció en les crítiques al PSOE per la gestió dels impostos, pel canvi d'hora, pel funcionamen dels trens i per la crisi habitacional, però no ha fet cap referència a la qüestió del català. Sánchez, com és habitual, ha indicat que Catalunya disposa de bones dades econòmiques, però la dirigent de Junts l'ha avisat que ja toca un "canvi".
"A vostè ja no li serveix embolicar-se amb la bandera palestina, i ara ho fa amb la del canvi d'horari", ha ironitzat Nogueras, que ha lamentat la pujada -finalment frenada- de les quotes als autònoms, les ocupacions de pisos o bé el bloqueig a la reforma per aturar la multireincidència. "Els impostos no van a acabar amb la tortura de Renfe, ni a finançar com caldria l'accés a la sanitat o l'habitatge. Es rescaten les estrelletes de la Flotilla, a prostitució, a festes, a pagar favors de mitjans. La gent està fins als nassos de tots. I després diran que si ve la dreta és culpa nostra. Potser caldria parlar més de l'hora del canvi que del canvi d'hora", ha remarcat la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats.
Sánchez ha defensat la utilitat de suprimir el canvi d'horari, que va rebre el suport del Parlament Europeu i també de la ciutadania, segons una enquesta. "Ja no té cap sentit. Per això plantegem la revisió de la mesura", ha apuntat el president del govern espanyol. En el torn de Bildu, la portaveu Mertxe Aizpurua ha lamentat el ressorgiment d'organitzacions ultres. "No se'ls sanciona ni s'hi actua en contra. El 20 de novembre hi haurà salutacions franquistes al carrer", ha indicat la dirigent de l'esquerra abertzale, que ha defensat "combatre el feixisme" des de tots els àmbits. "Aquest govern [espanyol] ha adoptat moltes mesures en memòria democràtica", ha volgut remarcat Sánchez en la rèplica.
L'enganxada de cada dimecres
Alberto Núñez Feijóo, cap de files del PP, ha optat per furgar en el lapsus que va tenir ahir la vicepresidenta Yolanda Díaz al Senat, des d'on va indicar que queda "govern de corrupció" per molt de temps. "Lapsus en tenim tots. Vostè és un campió en lapsus, com quan va dir que George Orwell va escriure la novel·la 1984 l'any 1984", ha ressaltat Sánchez. Segons el president del govern espanyol, Feijóo ha renunciat a fer una oposició responsable i a posar ordre dins del PP, sacsejat la setmana passada per la crisi a Andalusia -governada per Juan Manuel Moreno Bonilla- pels cribratges en el càncer de mama. "Mala gestió i desprotecció de les dones: així governen", ha insistit.
Feijóo, a qui Sánchez ha acusat de voler "cedir" el lloc de cap de l'oposició a Santiago Abascal, líder de Vox, ha replicat que el govern espanyol no ha sabut atendre l'economia domèstica. "On són els nostres diners? El deute públic no ha parat de pujar, com els impostos. Vostès considera els treballadors com a caixers automàtics", ha remarcat l'expresident gallec, crític amb l'aposta per suprimir el canvi d'hora. Al final, això sí, ha preguntat pel presumpte finançament irregular del PSOE. Sánchez ha estat taxatiu: "No". L'actualitat al Congrés, en tot cas, continua orbitant al voltant de l'ombra de corrupció en el si dels socialistes pel cas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García.