Junts reivindica la vigència de l'1-O i el compromís d'implementar-ne el mandat

Junts ha volgut commemorar el referèndum de l'1-O vuit anys després de la seva celebració amb un manifest que ha fet públic aquest dimarts. Al document, els de Carles Puigdemont defensen que aquella votació "continua sent l’expressió més alta de la voluntat de ser dels catalans i el seu mandat segueix plenament vigent". Junts recorda que vuit anys després, la resposta de l’Estat “continua sent la mateixa: repressió, criminalització i negació dels drets democràtics”. Al manifest també asseguren que la llei d’amnistia continua “encallada per la resistència d’una part del poder judicial espanyol a aplicar una llei aprovada democràticament". “Vivim un cop d’estat togat”, conclouen des de Junts. El partit celebrarà aquest dimarts a la tarda també un acte commemoratiu de record d’aquella jornada a Cornellà del Terri, on participaran els màxims dirigents de la formació i, per videoconferència, el seu president, Carles Puigdemont.\r\n\r\n\r\n\r\n🗳️ Manifest 1-O. Compromesos amb l'1 d'Octubre.\r\n\r\n📄"Des de Junts ens reafirmem en la vigència del mandat del referèndum i refermem el nostre compromís per fer-lo efectiu, treballant per refer la unitat de l’independentisme i recuperar la majoria a les institucions i al carrer."… pic.twitter.com/iS4g5Co8Vn\r\n— Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) September 30, 2025\r\n\r\n