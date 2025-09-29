L'Oficina Antifrau reclama 205.000 euros al seu exdirector Daniel de Alfonso per cobraments indeguts

La fiscalia del Tribunal de Comptes (TdC) i l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) han demanat aquest dilluns que l'exdirector de l'ens Daniel de Alfonso retorni més de 205.000 euros que ell i dos càrrecs propers van cobrar indegudament en triennis i complements. El judici busca esclarir uns fets produïts entre 2011 i 2016. Durant la sessió, la defensa de l'exdirector de l'OAC ha assegurat que De Alfonso no tenia "ni remota idea" de gestió econòmica i s'ha preguntat si el procediment busca esclarir la veritat o donar un "escarment" a De Alfonso per "traïdor a Catalunya".
El cas jutjat aquest dilluns a Madrid analitza uns pagaments que va cobrar De Alfonso en matèria de triennis i que serien superiors al que li correspondrien. En total, l'exdirector de l'OAC hauria rebut 180.000 euros en aquest concepte. Per la seva banda, Josep Maria Sangenis, qui era cap d'administració i recursos humans, hauria rebut 12.000 euros, mentre que l'exdirectora adjunta hauria cobrat 6.300 euros que no li pertocaven. A tot això, s'hi ha de sumar el suposat cobrament d'uns complements de "qualitat" que les acusacions també consideren fora de lloc.
El cas ha quedat vist per sentència, que s'haurà de publicar en unes tres setmanes. Durant la vista d'aquest dilluns, les acusacions (la fiscalia del TdC i l'Oficina Antifrau) han insistit en la responsabilitat comptable que té De Alfonso pels pagaments irregulars, mentre que la defensa de l'exdirector ha descarregat les responsabilitats en Sangenís.
La defensa de De Alfonso
La lletrada de l'OAC, Rosa María Pérez ha afirmat que els fets estan "plenament provats", ja que és clar que es van fer "pagaments" i que els va "ordenar" i "firmar" el mateix De Alfonso. "Sense la seva firma no es feien. Parlem de pagaments indeguts fets a De Alfonso, que en la majoria de la part reclamada, parlem de 180.000 euros, ell ho decidia, ordenava i percebia", ha exposat.
Per la seva banda, el fiscal del TdC Luis Rueda ha remarcat que és estrany que De Alfonso passés a cobrar tant en matèria de triennis i no fes cap pregunta. "Si t'ho qüestiones, i segueixes, és que, evidentment, has decidit cobrar el que no et mereixes cobrar", ha reblat. La defensa de De Alfonso, a càrrec de l'advocat Santiago Milans del Bosch, ha assegurat que l'exdirector de l'OAC venia del món del dret, no de la gestió en matèria econòmica, que requeia en altres persones.
A més, ha apuntat que a ell se'l va fer fora del càrrec per "un mòbil polític". "Recordaran que, a conseqüència d'unes gravacions que té amb el ministre d'Interior, se'l nomena pràcticament enemic número u de la Generalitat, amb pintades, escarnis... i se'l cessa", ha exposat tot dient que va acabar marxant de Catalunya. Per tot plegat, ha reclamat tenir en compte la "veritat material" i ha exigit que es desestimin les pretensions de les acusacions.