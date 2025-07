Sánchez s'emmiralla en la pionera Oficina Antifrau per enfortir la lluita contra la corrupció

"Soc un polític net i lidero un partit exemplar". Així ha començat Pedro Sánchez aquest dimecres la seva intervenció al Congrés en una compareixença que havia de servir per recosir confiances amb els seus socis a través de propostes per lluitar contra la corrupció. El president espanyol ha admès que la corrupció "provoca un greu dany a les institucions democràtiques i a la ciutadania", però ha negat que hi hagi "corrupció sistèmica".

L'anunci estrella que tots els grups esperaven de Sánchez ha estat un pla estatal de lluita contra la corrupció, dotat de 15 mesures que s'han dissenyat conjuntament amb la divisió d'anticorrupció i integritat de l'OCDE, i entre les quals destaca la creació d'una Agència d'Integraitat Pública, que s'emmiralla en la pionera Oficina Antifrau de Catalunya. El pla inclou algunes de les propostes dels socis d'investidura, pel que fa per exemple a la llista negra d'empreses corruptores, i s'ha fet amb experts de la societat civil i els tècnics internacionals. També s'han incorporat propostes del Fòrum de Govern Obert, del Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa, i recomanacions de la Comissió Europea.

“Estem convençuts que el pla suposarà l'impuls més gran a la prevenció, lluita i la reparació de la corrupció que s'ha fet en les últimes dècades”, ha dit el president espanyol. El pla conté 15 mesures que es divideixen en cinc eixos basats en la prevenció i enfortiment dels controls davant la corrupció, la protecció als denunciants, el reforç de la capacitat de l'Estat per a investigar i sancionar la corrupció, la recuperació dels béns robats, i la generació d'una cultura de la integritat. "Complirem fins a l'última coma", ha garantit Sánchez als seus socis, en un missatge tranquil·litzador que vol allunyar qualsevol sospita de corrupció al voltant del seu partit, a banda de Koldo, Cerdán i Ábalos.

Aquestes són les mesures que ha anunciat Sánchez aquest dimecres:

1. Posada en marxa d'una Agència d'Integritat Pública independent: la primera mesura és la creació d'una agència que tindrà les funcions que té l'Oficina Antifrau a Catalunya -en marxa des del 2008- per supervisar i perseguir pràctiques corruptes. Es tracta d'un ens independent al govern amb què Sánchez vol escenificar la persecució definitiva a aquestes pràctiques irregulars que han posat entre l'espasa i la paret l'estabilitat de la legislatura. L'Oficina Antifrau es va crear l'any 2008 amb els vots en contra de CiU i el PP i amb les reticències del PSC durant la tramitació parlamentària, principalment, pel focus que tenien llavors els ajuntaments amb casos com Mercuri a Sabadell. Ara, amb l'Agència d'Integritat Pública, Espanya comptarà amb una oficina especialitzada en la prevenció i la persecució de la corrupció que s'emmiralla en l'Antifrau catalana.

2. Extensió de la metodologia aplicada a l'adjudicació dels Fons Next Generation a tota l'administració. Aquesta metodologia se centra en la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució del frau a través de sistemes de control intern o mecanismes de denúncia.

3. Introducció d'aplicacions d'intel·ligència artificial (IA) en la Plataforma de Contractació del Sector Públic per automatitzar la identificació de patrons anòmals o indicis de frau.

4. Exigència de sistemes de compliance anticorrupció a les empreses que vulguin contractar amb les administracions i desplegament de pactes d'integritat a determinats contractes públics, com fan ja altres països europeus. Aquesta mesura té la seva base en el fet que la clau de volta de moltes de les pràctiques irregulars és l'adjudicació d'obra pública dins del sistema de contractació.

5. La nova llei d'Administració Oberta reforçarà l'obligació de transparència activa, establirà mecanismes d'alerta i actualitzarà el Portal de Transparència de l'Estat. Amb aquesta nova norma s'establiran controls patrimonials aleatoris i anuals per a alts càrrecs durant tot el seu mandat.

6. Reforç dels controls sobre els partits polítics: obligació a partits i fundacions amb finançament públic superior a 50.000 euros de realitzar auditories externes i independents, aprofundir en la transparència en les donacions i finançament privat, reduint el llindar de publicació de les donacions a 2.500 euros i el termini de publicació a un mes des de la recepció, així com l'aprovació d'una llei de transparència i integritat als grups d'interès.

7. Incloure en la llei d'Enjudiciament criminal garanties plenes de confidencialitat, protecció i suport legal a qualsevol persona que denunciï actes de corrupció. Amb aquesta mesura s'exigirà també a les empreses tenir canals interns de denúncia i l'obligarà totes les administracions públiques a incorporar aquests canals en un sistema general d'integritat institucional.

8. Creació de seccions especialitzades en delictes contra l'Administració pública dins dels nous tribunals d'instància, amb jutges especialitzats. L'executiu argumenta que aquesta iniciativa ajudarà a agilitzar els processos judicials i a augmentar la seva eficàcia.

9. Continuar amb el reforç de la Fiscalia Anticorrupció amb més mitjans i la remissió a les corts de l'avantprojecte de llei d'Enjudiciament Criminal, que inclourà una reforma estructural del model d'instrucció penal, atribuint la competència al Ministeri Fiscal.

10. Enduriment de les penes per delictes contra l'Administració pública al Codi Penal i duplicació dels terminis de prescripció, juntament amb l'augment de les multes a empreses corruptores, calculant-les no sobre els beneficis obtinguts, sinó sobre els seus ingressos anuals.

11. Posada en marxa d'un sistema d'exclusió i llistes negres per impedir que les empreses condemnades per corrupció puguin continuar contractant amb l'Administració. Les empreses de construcció estan sota la lupa pel fet que és en aquest sector on es detecten més irregularitats.

12. Dins dels partits, enduriment de les sancions per infraccions comptables i retirada de subvencions públiques a aquells que mantinguin a les seves llistes, estructures i òrgans de direcció a persones condemnades per corrupció.

13. Augment de mitjans i plantilla de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, encarregada de localitzar i administrar els béns obtinguts il·lícitament. S'optimitzarà també la seva coordinació amb jutjats, fiscalies i amb la Fiscalia Europea.

14. Introducció de la figura de decomís administratiu o preventiu, que permetrà requisar béns vinculats a activitats delictives sense necessitat de condemna penal prèvia, evitant que els responsables ocultin o disposin dels diners robats abans que arribi la justícia.

15. Realització d'estudis demoscòpics anuals sobre la percepció i experiència directa de la corrupció a Espanya, impuls de campanyes de conscienciació ciutadana i reforç de la formació dels empleats públics en integritat i prevenció.