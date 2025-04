Junts signa un conveni de col·laboració estable amb Moviment d'Esquerres

Junts i Moviment d'Esquerres de Catalunya (MEScat) han signat aquest divendres un conveni de "col·laboració estable" entre les dues organitzacions per coordinar-se en àmbits de treball comú. L'acord ha estat segellat a Waterloo (Bèlgica), després d'una reunió on hi ha participat el president i el secretari general de Junts, Carles Puigdemont i Jordi Turull, i el coordinador general de MEScat, Josep Serra. El pacte crearà una comissió mixta de seguiment, que es reunirà trimestralment de forma ordinària, i afavorirà la doble militància dels seus afiliats. Totes dues formacions tindran representació a les executives de l'altre.