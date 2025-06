La causa mare del procés, amnistiada

L'Audiència de Barcelona ha amnistiat una trentena d'excàrrecs de la Generalitat i empresaris processats pels preparatius de l'1-O i la internacionalització del procés, com demanava la Fiscalia. Es tracta de la causa mare del procés, que va començar a investigar el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. Entre els beneficiaris de la llei hi ha l'exconseller Raül Romeva i alts càrrecs del moment com Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, l'exinterventora Rosa Vidal o Ignasi Genovès, així com els exdirectors de TV3 i Catalunya Ràdio Vicent Sanchis i Saül Gordillo. De l'amnistia n'han quedat fora l'exdirector del Diplocat, Albert Royo, i l'exsecretària general de l'organisme, Roser Clavell, per dos contractes que, segons la jutgessa, no tindrien res a veure amb el procés, segons la resolució, de 47 pàgines, a la qual ha tingut accés Nació.

La jutgessa María Isabel Delgado considera que els fets investigats encaixen a la llei. Es tracta de delictes de desobediència, prevaricació, revelació de secrets i falsedat documental en el marc del procés. Alhora, també hi inclou els delictes de malversació, perquè diu que cap de les conductes dels integrants entra en el capítol de les exclusions de la llei. En aquest cas, la jutgessa admet que cal una anàlisi més detallada, però conclou que cap dels investigats va actuar amb "propòsit d'enriquiment" i ho diferencia dels casos que el Tribunal Suprem va considerar que no eren amnistiables, com el de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. D'aquesta amnistia també en queden fora Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, perquè el seu cas és al TSJC pendent del que resolgui la justícia europea.

Els casos de Royo i Clavell són rellevants, perquè la jutgessa -tal com demanava la Fiscalia en un escrit de l'abril- considera que van autoritzar dos contractes que no tindrien relació amb el procés i, per tant, no poden quedar emparats en l'amnistia. La resolució repassa tots els contractes i subvencions que són objecte de la investigació i conclou que estaven vinculats amb l'1-O o l'acció exterior. No passa el mateix amb un contracte de neteja i d'auditoria a dues empreses privades -Selmar S.A. i Fraura-Casas Auditors-, en què la jutgessa considera que hi podria haver contractacions irregulars.

Segons la resolució, el contracte de neteja entre 2011 i 2017 s'havia de fer via concurs, no amb contractes menors reiterats. Alhora, l'auditoria anual dels comptes de Diplocat també s'havia de publicitar i obrir a altres empreses. En aquest sentit, a l'espera de com avanci el procediment, la jutgessa sosté que es podria tractar d'un delicte de prevaricació i que, com que no té res a veure amb l'1-O, queden fora de l'amnistia per aquesta qüestió. En la resta de delictes, se'ls aplica la llei.

La causa del jutjat 13 -que més endavant es va ampliar amb la del jutjat 18 sobre l'acció exterior- neix a principis de 2017 arran d'una denúncia de Vox contra el Govern per les afirmacions del jutge Santiago Vidal, que havia assegurat en conferències que la Generalitat estava recopilant dades per crear un cens català. Va fer-se pública amb els escorcolls del 20 de setembre de 2017 al Departament d'Economia, però al llarg de tots aquests anys ha estat una de les causes més controvertides, d'on bevien altres causes relacionades amb l'1-O. Ara, arriba al final després de vuit anys. En un comunicat, ERC ha celebrat la decisió i ha titllat la causa de "persecució política".