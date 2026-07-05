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La corrupció castiga el PSOE i l'ascens de Vox dispara la dreta gairebé als 200 escons, segons «La Vanguardia»

Política

ERC manté una lleugera tendència a l'alça i Junts es quedaria només amb tres escons si també es presentés Aliança Catalana

  • El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Comitè Federal del PSOE -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 09:19
Actualitzat el 05 de juliol de 2026 a les 12:11

El PSOE obtindria 111 diputats, mentre que el PP i Vox fregarien els 200 conjuntament a les pròximes eleccions espanyoles. Segons una enquesta feta per Ipsos per a La Vanguardia, la dreta i l'extrema dreta experimentarien un fort creixement que els permetria consolidar una àmplia majoria. El PSOE, per contra, obtindria 111 escons -deu menys que el 2023- i Sumar se'n quedaria amb 12 -gairebé 20 menys-.

Són els resultats d'un sondeig de La Vanguardia, elaborat entre el 16 i el 29 de juny, que apunta a una clara caiguda del suport a Pedro Sánchez, condicionada per la divisió de les forces d'esquerra -amb la desaparició parlamentària de Podem- i l'ascens de Vox, que segons l'enquesta obtindria 64 diputats. Pel que fa al PP, Alberto Núñez Feijóo aconseguiria 132 escons, cinc menys que a les darreres eleccions i que s'afegirien als de Santiago Abascal.

Pel que fa als partits catalans, l'enquesta apunta que Esquerra guanyaria un diputat passant de set a vuit. Junts, en canvi, en perdria quatre i es quedaria només amb tres diputats si es presentés Aliança Catalana. Sílvia Orriols entraria al congrés així amb tres escons.

D'altra banda, l'enquesta també apunta a una fidelitat més elevada entre els votants del PP i Vox que no pas entre els partits d'esquerra. En percentatges, el PSOE conservaria el 63% dels electors del 2023, mentre que el PP en mantindria el 76% i Vox superaria el 86%. En el cas de Sumar, per contra, només retindria el 38% dels seus votants, una part dels quals escolliria ara el PSOE o Podem.

Alhora, pel que fa a la participació, s'estima que un 67% de la població aniria a votar a les pròximes eleccions espanyoles. En aquest sentit, l'estudi calcula que el bloc del PP i Vox superaria els 12 milions de vots, mentre que el conjunt de les forces d'esquerra es quedaria en poc més de 8,5 milions.

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