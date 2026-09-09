La CUP considera que la dimissió de Trapero és una «victòria de país»

"Una victòria de país": aquesta és la valoració que ha fet la CUP de la dimissió de Josep Lluís Trapero, tot i que també ha lamentat que no hagi estat un cessament per part de la consellera d'Interior. El diputat de la formació, Xavier Pellicer, ha recordat que el passat curs va arrancar amb la repressió per les manifestacions a favor de Palestina i que va acabar amb les infiltracions policials a assembles de docents, fets que van suposar un "suspens categòric" de Trapero compartit amb Núria Parlon. "És un fracàs absolut d'Illa, que va vendre Trapero com una aposta personal de campanya que va donar-li rèdits electorals", ha criticat Pellicer. La CUP demana un "gir immediat" en les polítiques del Departament i el desafia a demostrar-ho per la Diada: "Veurem si els Mossos es posen al costat de l'odi o de l'antifeixisme", ha dit en referència a les manifestacions previstes al Fossar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nJosep Lluís Trapero plega com a director dels Mossos Bernat Surroca Albet\r\n\r\n