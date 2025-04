La CUP critica que se suspenguin actes de Sant Jordi per la mort del papa Francesc: «No ho entenem»

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat que el Govern hagi decretat tres dies de dol per la mort del papa Francesc, pels quals se suspenen alguns actes programats per la diada de Sant Jordi. “No entenem com en un estat laic es decreten tres dies de dol institucional i es fan canvis a la diada de Sant Jordi, que és importantíssima per la llengua i la cultura del país”, ha dit Cornellà en una roda de premsa al Parlament.

L’executiu ha decidit mantenir els actes tradicionalment ja presents a la jornada vinculats a la promoció de la literatura, a la cultura tradicional i popular i a la cultura en general. En canvi, se suspendran els actes no vinculats a la promoció cultural, i durant els tres dies, les banderes dels edificis institucionals onejaran a mig pal i lluiran un crespó negre quan estiguin a l’interior.

D'altra banda, Cornellà ha avançat que la CUP assistirà a les concentracions convocades pel col·lectiu Sant Jordi per la Llengua en defensa del català, que tindran lloc aquest dimecres a Barcelona i Girona. Les marxes, que recorreran part del centre de les dues ciutats, tenen com a objectiu la necessitat d’impulsar polítiques per revertir el retrocés de l’ús social de la llengua.