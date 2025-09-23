La CUP defensa el traspàs d'immigració a Catalunya davant «l'estructura racista» de l'Estat

La CUP ha defensat el traspàs de les competències d'immigració a la Generalitat, pactat entre el PSOE i Junts, però que previsiblement serà tombat aquest dimarts pel rebuig de Podem. Hores abans del debat al Congrés dels Diputats, el diputat al Parlament Dani Cornellà ha afirmat que cal "exigir totes les competències", especialment aquesta, davant "l'estructura racista" de l'Estat espanyol i les seves polítiques. En roda de premsa a la cambra, l'anticapitalista ha posat com a exemple la llei d'estrangeria i ha insistit que Catalunya "ha de tenir aquesta competència i totes les necessàries, al més aviat possible, per a garantir els drets de la ciutadania de Catalunya".\r\n