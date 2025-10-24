La CUP s'obre a acordar amb Illa la limitació de la compra especulativa d'habitatges

La diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo ha obert la porta a acordar amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, la limitació de la compra especulativa d'habitatges. Així ho ha dit en una entrevista a TV3 després que, en la sessió de control al ple del Parlament, Illa hagi assegurat que el Govern estudiarà la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. "Si el PSC està disposat a limitar la compra especulativa podem arribar a acords en aquesta matèria concreta", ha dit per després avisar que veu "molt lluny" un pacte amb els socialistes per sostenir la legislatura com el que el PSC té amb ERC i Comuns. La diputada de la CUP ha allargat la mà per arribar a acords "concrets" sobre propostes que els anticapitalistes han posat sobre la taula i el PSC s'hi acosta.\r\n